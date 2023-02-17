Бухарест, 17 февраля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Российская дипмиссия в Румынии подтверждает информацию о получении конверта с неизвестным веществом внутри, сообщает 17 февраля пресс-служба посольства.

Nicubunu Здание посольства Российской Федерации в Румынии

«Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и после первичного осмотра конверта приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты на текущий момент не имеют информации о содержимом конверта.

Уточняется. что в результате случившегося пострадавших нет.

Посольство выразило признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование.

Как ранее сообщалось, днём 17 февраля румынские спецслужбы выехали в российское посольство в Бухаресте для проведения процедуры в отношении подозрительного конверта. Затем конверт был изъят и отправлен на экспертизу.