«Зенит» проиграл лидеру чемпионата Ирана в товарищеском матче
Исфахан, Иран, 17 февраля 2023, 18:20 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась со счётом 0:2.
В составе «Сепахана» голы забили полузащитник Мохаммед Горбани на четвёртой минуте и защитник Мохаммад Данешгар на 45-й.
«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу. Он опережает на три очка «Персеполис», который занимает вторую строчку.
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