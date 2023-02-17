«Зенит» проиграл лидеру чемпионата Ирана «Сепахану» в товарищеском матче со счётом 0:2

Исфахан, Иран, , 18:20 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась со счётом 0:2.

В составе «Сепахана» голы забили полузащитник Мохаммед Горбани на четвёртой минуте и защитник Мохаммад Данешгар на 45-й.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу. Он опережает на три очка «Персеполис», который занимает вторую строчку.

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