Исфахан, Иран, 17 февраля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл иранскому «Сепахану» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась со счётом 0:2.

ТАСС / Александр Демьянчук Игроки Санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит»

В составе «Сепахана» голы забили полузащитник Мохаммед Горбани — на четвёртой минуте и защитник Мохаммад Данешгар — на 45-й.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу. Он опережает на три очка «Персеполис», который занимает вторую строчку.