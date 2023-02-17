В Харькове переименуют 18 улиц, названия которых связаны с Россией
Харьков, Украина, 17 февраля 2023, 18:13 — REGNUM Харьковский городской совет 17 февраля сообщил о намерении переименовать 18 улиц города, названия которых «связаны с историей России».
Жителей города призвали «присоединиться к обсуждению».
Переименовать предполагается, в частности, Маломосковскую улицу, Московскую улицу, улицу Челюскинцев, Ивана Сусанина, Рязанскую, Революции 1905 года, Среднеуральскую.
Как сообщалось ранее, власти Украины не только переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией, но и рассматривают возможность «переименования» самой России: соответствующая петиция на сайте президента страны собрала 25 тысяч подписей и должна быть рассмотрена Владимиром Зеленским.