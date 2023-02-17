Харьков, Украина, 17 февраля, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Харьковский городской совет 17 февраля сообщил о намерении переименовать 18 улиц города, названия которых «связаны с историей России».

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

Жителей города призвали «присоединиться к обсуждению».

Переименовать предполагается, в частности, улицы Рязанскую, Среднеуральскую, Маломосковскую и Московскую, улицы Челюскинцев, Ивана Сусанина, Революции 1905 года.

Как сообщалось ранее, власти Украины не только переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией, но и рассматривают возможность «переименования» самой России: соответствующая петиция на сайте президента страны собрала 25 тыс. подписей и должна быть рассмотрена Владимиром Зеленским.