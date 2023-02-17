Мэр Варшавы призвал жителей города отказаться от личных автомобилей из-за визита Байдена

Варшава, , 18:13 — REGNUM Жителям Варшавы рекомендовано отказаться от использования личных автомобилей в день визита президента США Джо Байдена и пересесть на общественный транспорт. Об этом 17 февраля заявил мэр города Рафал Тшасковский.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

«Призыв ко всем варшавянам — чтобы в этот день, если нет такой необходимости, они не перемещались по городу на автомобилях, а использовали общественный транспорт», — сказал Тшасковский.

Визит Байдена в Польшу запланирован на 21 февраля. Ожидается, что он прибудет в 08:30 по местному времени (10:30 мск). Для перемещений его кортежа будут перекрыты улицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше может пройти встреча Байдена с Зеленским.

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