Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Киев сможет вернуть контроль над утраченными территориями, с таким заявлением 17 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он убеждал присутствующих в том, что украинская армия сможет отклонить удары России и защитить население от российских ракет.

«Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1891 доказательство — именно столько сёл и городов мы смогли освободить от российской оккупации», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о безальтернативости вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывели из себя Владимира Зеленского, считает обозреватель газеты Le Monde Филипп Рикар.