Зеленский: поставлять оружие на Украину нужно без всяких табу
Киев, 17 февраля 2023, 17:58 — REGNUM В вопросах о поставках оружия на Украину для западных стран не должно быть никаких табу, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
На совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции Зеленский заявил о подготовке передачи Украине танков рядом западных стран.
Кроме того, ранее Украина запросила у «западных партнеров» истребители. По словам посла Киева в Лондоне Вадима Пристайко, они тоже будут поставлены, но «на более позднем этапе конфликта».