Зеленский: в вопросе о поставках оружия на Украину не должно быть табу

Киев, , 17:58 — REGNUM В вопросах о поставках оружия на Украину для западных стран не должно быть никаких табу, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Гусеница танка Leopard II © Philipp Schulze/Global Look Press

На совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции Зеленский заявил о подготовке передачи Украине танков рядом западных стран.

Кроме того, ранее Украина запросила у «западных партнеров» истребители. По словам посла Киева в Лондоне Вадима Пристайко, они тоже будут поставлены, но «на более позднем этапе конфликта».