Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с точкой зрения, что поставки оружия Украине продлевают конфликт. Об этом он заявил 17 февраля в своей вступительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

По его словам, из-за решений Германии перестал действовать существовавший десятилетиями принцип не поставлять оружие в зоны конфликта.

«Я понимаю, что некоторые люди обеспокоены и ставят под вопрос наши решения, но я хочу им сказать: это не наши поставки оружия продлевают войну, а наоборот», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, германский канцлер также заявил, что в стране нет единого мнения о поставках оружия Киеву и введении антироссийских санкций.