Берлин, , 17:50 — REGNUM В ФРГ нет единого мнения по поводу поставок оружия Украине и санкций в отношении России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

Он рассказал, что в Германии есть некоторые люди, которые не уверены в том, что поставки оружия Киеву и введение санкций в отношении России являются хорошими идеями.

«Но даже большая часть из этих людей в конце-концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения», — заявил он, добавив, что сторонники этих мер иногда «вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров».

Как передавало ИА REGNUM, Шольц считает, что телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеют особое значение и их необходимо возобновить.