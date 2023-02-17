Берлин, 17 февраля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В ФРГ нет единого мнения по поводу поставок оружия Украине и санкций в отношении России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

Он посетовал на отсутствие единства внутри немецкого общества по вопросу поддержки Украины. В частности, канцлер рассказал, что в Германии есть некоторые люди, которые не уверены в том, что поставки оружия Киеву и введение санкций в отношении России являются хорошими идеями.

«Но даже большая часть из этих людей в конце концов признают, что правительству необходимо принимать ответственные решения», — заявил он, добавив, что сторонники этих мер иногда «вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров».

Как передавало ИА REGNUM, Шольц считает, что телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеют особое значение и их необходимо возобновить.