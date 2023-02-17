Чекунков: к проекту Северного широтного хода вернутся по готовности его финансовой модели

Москва, , 17:39 — REGNUM Реализация проекта Северного широтного хода была приостановлена в связи с приоритетами экономики. Об этом 17 февраля заявил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Сергей Бобылев/ТАСС

«Как мы видим на примере проектов порта «Лавна», Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, те проекты, которые имеют экономический смысл в моменте, реализуются рекордными темпами», — сказал Чекунков.

По его словам, к проекту вернутся, когда «цифры сложатся» и будет готова его финансовая модель.

Напомним, о приостановке проекта Северного широтного хода стало известно в ноябре 2022 года. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство объекта остаётся одним из самых приоритетных.

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