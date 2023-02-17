Москва, 17 февраля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Реализация проекта Северного широтного хода была приостановлена в связи с приоритетами экономики. Об этом 17 февраля заявил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Сергей Бобылев/ТАСС Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Как мы видим на примере проектов порта «Лавна», Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, те проекты, которые имеют экономический смысл в моменте, реализуются рекордными темпами», — сказал Чекунков.

По его словам, к проекту вернутся, когда «цифры сложатся» и будет готова его финансовая модель.

Напомним, о приостановке проекта Северного широтного хода стало известно в ноябре 2022 года. В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство объекта остаётся одним из самых приоритетных.