Сийярто заявил, что попросил Минск не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине

Будапешт, , 17:43 — REGNUM Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ходе переговоров в Минске попросил белорусских партнёров не предпринимать мер, ведущих к эскалации конфликта на Украине. Его сообщение было опубликовано в социальной сети.

Петер Сийярто U.S. Department of State

Дипломат сообщил, что попросил партнеров из Белоруссии, чтобы они не делали «воинственных шагов», не делали шагов, которые могут привести к продолжению конфликта или его распространению в географическом смысле.

Глава МИД Венгрии также призвал не строить спекулятивных предположений о его переговорах в Минске с представителями власти из России.

Он подчеркнул, что, когда ему нужно переговорить с коллегами из России, он летит в Москву и открыто об этом сообщает.

Дипломат подчеркнул, что в Минске он вёл переговоры только с министром экономики и министром иностранных дел Белоруссии.

«Никто из членов венгерской делегации не встречался ни с кем, кроме своих белорусских партнеров», — уточнил Сийярто.