Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Западу приходится тратить деньги на Украину вместе того, чтобы пустить их на борьбу с глобальным потеплением, и в этом заключается главная вина России. С таким заявлением выступил 17 февраля председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

IMAGO/Political-Moments/ТАСС Кристоф Хойсген

По его словам, российский президент Владимир Путин совершил «главный грех» — поставил западные страны в ситуацию, когда им приходится «находить миллиарды долларов для поддержки Украины».

Запад вынужден закупать оружие для «защиты демократии», хотя деньги стоило бы направить в фонд «потерь и ущерба», то есть на противодействие эффектам глобального потепления, сказал Хойсген в ходе вступительной речи на открытии конференции.

Выступление Хойсгена транслировалась на сайте конференции. Как сообщало ИА REGNUM, Россия второй год подряд не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности.