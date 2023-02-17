Мэрия Стамбула: 318 зданий находятся в зоне моментального обрушения

Стамбул, Турция, , 17:28 — REGNUM В турецком Стамбуле в зоне моментального обрушения в случае землетрясения расположены 318 зданий, рассказал 17 февраля помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче.

Землетрясение Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в указанных домах с низким классом сейсмостойкости проживают около 10 тысяч человек. Из этих зданий жильцов эвакуируют, а владельцам квартир компенсируют стоимость аренды жилья, при чём выплата для переезда будет единовременной.

В случае землетрясения к категориям высокого риска относятся ещё 1525 зданий, констатировал представитель мэрии.

Гекче добавил, что с 2019 года в городе действует программа оценки, которая за 90 дней выявляет риск обрушения. Жители не спешат регистрироваться в программе из-за опасности расселения.

За три года в рамках программы обработано около 30 тысяч обращений, после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тысяч запросов, включая срочную проверку зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предупреждают, что в Стамбуле возможно землетрясение, которое будет ещё более разрушительным по сравнению с недавними мощными толчками на юге страны.

Так, при землетрясении силой от 7,5 балла значительные повреждения получат около 13,5 тысяч зданий, которых в Стамбуле насчитывается более 1,1 миллионов. Серьёзные повреждения получат свыше 200 тысяч квартир, в каждой из которых проживают в среднем три человека.