Стамбул, Турция, 17 февраля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В турецком Стамбуле в зоне моментального обрушения в случае землетрясения расположены 318 зданий, рассказал 17 февраля помощник генерального секретаря мэрии города Бугра Гекче.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По его словам, в указанных домах с низким классом сейсмостойкости проживают около 10 тыс. человек. Из этих зданий жильцов эвакуируют, а владельцам квартир компенсируют стоимость аренды жилья, при чём выплата для переезде будет единовременной.

В случае землетрясения к категориям высокого риска относятся ещё 1525 зданий, констатировал представитель мэрии.

Гекче добавил, что с 2019 года в городе действует программа оценки, которая за 90 дней выявляет риск обрушения. Жители не спешат регистрироваться в программе из-за опасности расселения.

За три года в рамках программы обработано около 30 тыс. обращений, после землетрясения 6 февраля получено почти 40 тыс. запросов, включая срочную проверку зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предупреждают, что в Стамбуле возможно землетрясение, которое будет ещё более разрушительным по сравнению с недавними мощными толчками на юге страны.

Так, при землетрясении силой от 7,5 балла значительные повреждения получат около 13,5 тыс. зданий, которых в Стамбуле насчитывается более 1,1 млн. Серьёзные повреждения получат свыше 200 тыс. квартир, в каждой из которых проживают в среднем три человека.