Макрон: нужно выстроить диалог с Россией, но не сейчас
Париж, 17 февраля 2023, 17:24 — REGNUM Европейские страны должны найти «силу и смелость» и выстроить диалог с Россией, заявил 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.
Без такого диалога обеспечить стабильный мир на европейском континенте невозможно, отметил он.
Впрочем, сейчас для такого диалога «не время», добавил президент Франции.
Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Эммануэль Макрон вручил Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона и обещал продолжить поставки оружия в Киев.