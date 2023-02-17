Париж, 17 февраля, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Европейские страны должны найти «силу и смелость» и выстроить диалог с Россией, заявил 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон.

Panoramic/Global Look Press Эммануэль Макрон

Без такого диалога обеспечить стабильный мир на европейском континенте невозможно, отметил он.

Впрочем, сейчас для такого диалога «не время», добавил президент Франции.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Эммануэль Макрон вручил Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона и обещал продолжить поставки оружия в Киев.