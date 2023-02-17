Американский офицер Риттер призвал Зеленского понять позицию Путина ради переговоров

Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо принять позицию российской стороны, чтобы ускорить начала мирного процесса. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вы не можете сесть за стол переговоров, когда вы говорите на совершенно разных языках. В какой-то момент Зеленскому придется научится говорить по-русски», — сказал он, подразумевая то, что главе киевского режима необходимо понять позицию Москвы.

По его мнению, только в таком случае сторонам удасться урегулировать конфликт.

Читайте также: Зеленский: у Украины нет альтернативы вступлению в ЕС и НАТО

Риттер уверен, что проблема кроется в нежелании Киева принимать реальность. Он считает, что планы Зеленского по захвату Крыма и Донбасса невыполнимы. По мнению офицера, чем быстрее украинский лидер поймёт и признает это, тем выше будет вероятность избежать больших потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не надо будет вести переговоры с Россией, потому что он должен просто подписать то, что ему скажут.