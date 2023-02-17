Сантьяго, , 17:14 — REGNUM Взрывное устройство обнаружили возле высотного здания Millenium Las Condes в чилийской столице Сантьяго. Об этом сообщает 17 февраля местный портал 24 Horas.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

Высотка находится примерно в 300 метрах от здания посольства США. Возле неё обнаружили подозрительный предмет, который, как подтвердила прокуратура Южного столичного округа, оказался бомбой.

На место прибыла специальная полицейская группа, однако никаких лиц, причастных к установке бомбы, не нашли. Проводится расследование.

Издание отмечает, что в 2022 году в окрестностях района Эль-Гольф дважды происходили подобные инциденты. Связь между ними анализируется.