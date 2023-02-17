Federalist: Зеленский предупреждён, что у США заканчивается терпение по Украине

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Вашингтон тайно сигнализируют президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, не желают вечно поддерживать затянувшийся конфликт. Об этом 17 февраля написала обозреватель Виктория Маршалл в статье для Federalist.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Она отметила, что вечное финансирование прокси-войны за границей не является приоритетом для среднестатистического гражданина США, будь он республиканцем либо демократом.

«Вероятно, именно поэтому чиновники администрации Байдена, как сообщается, тихо предупредили Украину, что у американцев мало терпения для бесконечных войн», — написала обозреватель.

Она напомнила, что всё больше жителей США хотят, чтобы Вашингтон обратил внимание на внутренние проблемы, особенно на миграционном кризисе на Южной границе.

Маршалл добавила, что проведенные опросы показывают, что порядка 50% жителей США ждут, что президент США поможет Киеву начать переговоры с Москвой о мирном урегулировании. Простые американцы стали понимать, что отправка оружия лишь продлит конфликт и не приближает его к разрешению.