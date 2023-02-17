Москва, 17 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы рассказали о том, как им следует подготовиться к посланию президента РФ Федеральному собранию: сдать итоговый ПЦР-тест в нижней палате парламента, потом — на досмотр и уже потом само послание, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Сергей Карпухин/ТАСС Послание президента России Путина Федеральному собранию РФ. 2021 год

Требования к финальной сдаче ПЦР-теста депутатами перед посланием президента ужесточили, исключив возможность сдачи его за пределами Госдумы, сообщил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Отметим, что всего народным избранникам требуется сдать три теста на коронавирус.

Заодно депутатам разъяснили, как будет проходить доставка на послание президента.

«Сообщается, что на выходе из Госдумы будет осуществляться досмотр депутатов ФСО (по закону о статусе досмотр депутатов и сенаторов запрещен), после чего их автобусами отвезут в Гостиный двор. Где им выдадут после регистрации именные беджи — руководству Думы, и фракций и комитетов красного цвета, остальным — синего. Судя по хронометражу, депутатов привезут на место примерно за 1,5–2 часа до начала», — отметил Матвеев в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на смену места проведения послания — с Георгиевского зала на Гостиный двор, где больше зал, состав участников вырастет за счёт приглашения представителей общественности и участников специальной военной операции.

Кроме того, Матвеев обратил внимание на то, что участников предупредили о запрете проносить с собой сумки, портфели, а также фото — и видеокамеры.

«Последнее, видимо, навеяно фильмом «Тегеран-43», т. к. в наше время телефон успешно совмещает с собой и то, и другое», — добавил законодатель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Депутатов Госдумы на этой неделе оповестили о необходимости пройти тестирование на COVID-19. Как сообщил накануне в своем телеграм-канале член фракции КПРФ Денис Парфёнов, тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших.

Кроме того, Госдума уточнила свою работу на неделю: согласно постановлению, назначенное на 21 февраля пленарное заседание отменяется, а заседание 22 февраля начнётся в 10 утра, а не в полдень, как планировалось ранее. В этот же день, 22 февраля, на досрочное заседание соберется и Совфед.