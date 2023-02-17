Politico: пять конгрессменов призвали Байдена передать Киеву истребители F-16

Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Пять конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом передать Киеву истребители F-16. Об этом 17 февраля пишет издание Politico.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Передача таких самолётов необходима, чтобы помочь Украине защитить своё воздушное пространство, особенно в свете наступательных действий России и активизации широкомасштабных военных операций», — говорится в обращении конгрессменов.

Отмечается, что письмо подписали пять из 435 членов палаты представителей конгресса США.

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