Вашингтон, 17 февраля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Пять конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом передать Киеву истребители F-16. Об этом 17 февраля пишет издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Передача таких самолётов необходима, чтобы помочь Украине защитить своё воздушное пространство, особенно в свете наступательных действий России и активизации широкомасштабных военных операций», — говорится в обращении конгрессменов.

Отмечается, что письмо подписали пять из 435 членов палаты представителей Конгресса США.