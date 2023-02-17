Белоруссия ограничила въезд в страну польским грузовикам
Минск, 17 февраля 2023, 18:30 — REGNUM Белорусские власти ограничили въезд на территорию страны грузовым автомобилям и тягачам из Польши. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба совета министров страны.
Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Роман Головченко.
«Движение теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь», — говорится в заявлении, опубликованным в телеграм-канале.
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Данное решение было принято в связи с тем, что 10 февраля Варшава закрыла автодорожный пункт пропуска «Бобровники».
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что власти республики готовы закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие пунктов пропуска на западных границах страны является экономической провокацией, Минск подготовил ответ на эти действия.