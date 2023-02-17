Зеленский заявил о безальтернативости вступления Украины в ЕС и НАТО

Киев, , 17:03 — REGNUM У Украины нет альтернативы вступлению в ЕС и НАТО, заявил 17 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Киеве готовятся начать переговоры о вступлении в Евросоюз, а в ряде сфер, включая энергетику и логистику, «объединение» уже произошло, сказал Зеленский.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года. Статус кандидата на вступление был предоставлен Киеву летом того же года.

В 2019 году Верховная рада Украины внесла в Конституцию страны пункт о «курсе на вступление в НАТО».