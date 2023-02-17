Лыткарино, Московская область, , 17:02 — REGNUM Иностранного гражданина, напавшего на сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Московской области, решением суда заключили под стражу. Об этом сообщает 17 февраля прокуратура региона в телеграм-канале.

Мужчина, напавший на сотрудницу пункта выдачи Wildberries в зале суда Цитата из видео Прокуратуры Московской области

24 января в Лыткарино нетрезвый мужчина ударил кулаком по лицу девушку, находившуюся на рабочем месте в пункте выдачи заказов. Телесные повреждения продавцу-консультанту он причинил «из хулиганских побуждений», а затем скрылся.

Полицейские позднее задержали злоумышленника в Брянской области. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Суд, учитывая позицию прокуратуры, поместил его под стражу на срок до 17 марта. Задержанный признал свою вину.