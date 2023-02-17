Бухарест, 17 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В Румынии изъяли на проверку подозрительный конверт, полученный посольством России в Бухаресте, говорится 17 февраля в сообщении спецслужб.

Николай Морозов/ТАСС Посольство РФ в Румынии

По их данным, днём пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в российское посольство для проведения стандартной процедуры в отношении подозрительного конверта. После предварительной проверки конверт изъяли и отправили на экспертизу.

Требуемыми процедурами предусмотрено изучение конверта в специализированных лабораториях для исключения подозрений на наличие опасных веществ.

Известно, что румынские спецслужбы сотрудничают с представителями МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января посольство России в Латвии получило посылку, в которой находилось неизвестное вещество. Дипмиссия обратилась в полицию и пожарно-спасательную службу. Посылку отправили на исследования в лабораторию.