ЦБ РФ разработал проект для ограничения ипотеки с завышением цены жилья
Москва, 17 февраля 2023, 17:13 — REGNUM Банк России подготовил проект, который позволит ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
«Проект корректирует отдельные нормы, связанные с ипотекой», — сказано в сообщении.
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Уточняется, что кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска по ипотеке на жильё по договору участия в долевом строительстве.
В сообщения также указаны условия, при которых надбавки применяться не будут.
По предварительным данным, документ вступит в силу 1 июня 2023 года.
Ранее в пресс-службе ЦБ сообщили, что нормативы обязательных резервов для банков будут повышены с 1 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России может пересмотреть лимит для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП).