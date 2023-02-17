С августа 2022 года в южноамериканскую страну стало приезжать значительно больше россиян, причем многие из них — будущие роженицы. Так заработала схема по получению аргентинского гражданства, которое открывает перспективы более свободного перемещения по миру. Схема приносит аргентинцам неплохие деньги, но внезапно дала сбой.

Ольга Кузнецова, , 19:45 — REGNUM Российскую общественность всколыхнула новость о задержании в аэропорту Буэнос-Айреса шестерых беременных россиянок. Работники миграционной службы не выпускали женщин и членов их семей из аэропорта, а после и вовсе едва не депортировали. Как данная ситуация повлияет на бизнес по организации родов и кто может быть заказчиком подобных «акций»?

Беременность Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Все девушки, задержанные 9 февраля, находились на большом сроке — от 32 до 34 недель — и были вынуждены провести около шести часов на полу у пограничного поста и, как сообщается, подвергались давлению со стороны сотрудников миграционной службы.

По официальной версии аргентинских властей, женщины в качестве цели въезда в страну называли «туризм», однако ни одна из них не имела обратного билета. В ходе беседы выяснилось, что все они приехали рожать.

В результате встал вопрос по предоставлению ложной информации о мотивах поездки. От депортации российских гражданок спасло постановление местного суда, на основании которого их все же пропустили в страну.

Глава миграционной службы Флоренсия Кариньяно объяснила, что действия аргентинских властей основаны исключительно на общем алгоритме действий для решений ситуаций, связанных с обоснованным подозрением в истинной цели поездки и предоставлении ложных данных.

Флоренсия Кариньяно Цитата из видео с канала: C5N EN VIVO

Вскоре после этого появились сообщения о том, что власти Аргентины начали отзывать вид на жительство у россиян, которые покинули страну вскоре после рождения ребенка и оформления всех необходимых документов. Также в руководстве миграционной службы было сказано, что приостановлены будут все ВНЖ, обладатели которых пробыли в Аргентине только месяц и не вернулись в дальнейшем.

Паспорт «гражданина мира»

С августа 2022 года в южноамериканскую страну стало приезжать значительно больше россиян, причем многие из них — будущие роженицы (по данным властей Аргентины за 2022 год в страну прибыли свыше 10 тыс. таких женщин, российское же посольство утверждает, что их около 2,5 тыс.).

Женщины используют возможность для оформления вида на жительство после рождения ребенка, который, согласно местному законодательству, автоматически становится гражданином Аргентины. В дальнейшем не только родители такого ребенка, но и братья, сестры и весьма широкий круг родственников получают право на упрощенное получение аргентинского гражданства.

При этом далеко не все семьи после рождения детей планируют оставаться в самой Аргентине.

Мотивация на получение гражданства в данном случае заключается в том, что местный паспорт является одним из самых удобных для международных путешествий.

В частности, будучи гражданином Аргентины вы можете свободно въезжать практически во все страны Южной и Центральной Америки, и самое «вкусное» — в страны Шенгенской зоны, Японию и Великобританию. Также граждане Аргентины имеют право на упрощенное получение долгосрочных виз в США, Канаду и Австралию.

Обложка паспорта гражданина Аргентины Flx00

Причем случай с американской визой здесь особый.

Вероятность отказа в их получении гражданам Аргентины является невысокой, и уже несколько лет ведутся активные разговоры о введении полного «безвиза». В период президентства Дональда Трампа и действия серьезных COVID-ограничений эти планы вроде бы сошли на нет, но сейчас снова вернулись в региональную повестку.

Особенности родильного туризма

Родители, решившиеся на рождение будущего гражданина Аргентины, не сталкиваются с серьезными сложностями для въезда в страну. Российский паспорт дает право безвизового нахождения на протяжении 90 дней, и такой срок достаточно легко продлевается. Нередки случаи, когда семейство в полном составе приезжает за пару месяцев до запланированного рождения малыша и задерживается после этого еще на 10–12 недель.

Часть россиян при этом решает организовать поездку самостоятельно, а также воспользоваться государственной аргентинской медициной — она является бесплатной для всех, в том числе для иностранных туристов и нелегальных мигрантов. Это подразумевает под собой определенные трудности: необходимо лично обращаться в местные клиники, брать «талончики» и проходить все процедуры в общем порядке.

У людей, обладающих знанием испанского языка (а заодно подготовленных к местным реалиям) вышеуказанное не вызывает проблем, но похвастаться этим могут далеко не все.

Беременные россиянки с родственниками в Аргентине Цитата из видео с канала: «Свобода»

И вот здесь на сцену выходят агентства, занимающиеся организацией родов в Аргентине.

Именно их услугами предпочитают пользоваться большинство приезжающих в страну россиянок — особенно те, что имеют доход выше среднего. В зависимости от пакета услуг можно организовать роды в платной клинике, комфортабельный перелет из России в Южную Америку (откровенно говоря, для женщин на серьезных сроках комфортабельность перелета на такие расстояния — категория весьма эфемерная), поиски долгосрочного жилья в безопасном районе, услуги переводчика, личное медицинское сопровождение, а также все юридические процедуры, связанные с оформлением вида на жительство и гражданства.

Кроме того, некоторые агентства подключают к стандартному пакету классическую экскурсионную и развлекательную программу для членов семьи роженицы, а также помогают организовать присмотр за другими детьми — для этого оформляются договоры с частными детскими садами и летними лагерями.

Как вы понимаете, стоит это все недешево.

Объем рынка

Одна только организация самого необходимого может обойтись в 4–5 тыс. долларов США, а ведь еще нужно оплатить услуги агентства. При этом процесс выбора компании достаточно сложен и чаще всего происходит с ориентиром на «сарафанное радио».

Некоторые россиянки в процессе беременности могут сменить три-четыре агентства из-за организационных проблем, разногласий и вылезающих в ответственный момент «сюрпризов».

Поскольку данная сфера бизнеса относительно нова, будущие мамы часто не спешат оставлять отзывы о «косяках» того или иного агентства, полагая это обычным делом и просто-напросто меняя команду специалистов.

Беременная женщина TawnyNina

Несмотря на то что услуги агентств по организации родов в Аргентине появились на слуху относительно недавно, это уже серьезный бизнес с неплохим финансовым оборотом — в том числе и для властей Аргентины.

Многие клиники (в большинстве случаев — платные) даже стали нанимать в штат переводчиков со знанием русского языка, появились «русские» отели, русскоязычные детские аниматоры и многое другое.

Попробуем примерно оценить объем этого рынка.

Самый распространенный случай: семья из двух человек с уже имеющимся ребенком плюс родившийся младенец за все время нахождения в Аргентине — минимум четыре месяца от приезда до получения документов — могут потратить около 40 тыс. долларов.

Даже если взять минимальные цифры по количеству приехавших от нашего посольства в Аргентине, то это может быть уже миллионов сто.

Фирма заключает контракты с отельерами, юристами, врачами, переводчиками — всем от нее перепадает какой-то процент, и все делятся с чиновниками, которые их крышуют.

И это мы еще не затронули беспроблемное решение юридических вопросов, которое в большинстве стран Латинской Америки требует и умения договориться, и вовремя заплатить кому надо.

Так почему же тогда власти Аргентины внезапно возмутились желанием «воспользоваться их паспортами» и для острастки аннулировали несколько видов на жительство россиян?

Возможные интересанты

У задержаний россиянок в аэропорту Буэнос-Айреса в данном случае может быть несколько причин.

Из официальных данных не совсем понятно, прибыли ли все эти девушки в страну самостоятельно или в рамках договора с каким-либо из агентств.

В зависимости от этого можно предположить, что местные структуры решили прикрыть «лавочку» для экономной категории россиян, мягко вынудить их перейти в категорию клиентов одного из агентств и заставить платить совсем другие суммы.

Беременная женщина в аэропорту Аргентины Цитата из видео с канала: «Свобода»

Если же девушки уже заключили такие договоры, то действия против них могли стать сигналом для руководства одного или сразу нескольких агентств, «не поделившихся» с местными чиновниками.

Есть и третий вариант.

Девушки воспользовались услугами агентства, руководители которого попытались войти в данную сферу, не получив разрешения, или же вовсе занимавшихся организацией разного рода теневых услуг.

Кроме того, не будем забывать, что в Латинской Америке находится достаточно крупная украинская диаспора.

Дипломатические работники Украины за все время, что длится специальная военная операция, успели не только организовать в посольствах приемные пункты для наемников, но и не раз пытались уговорить местные структуры на хоть какие-то меры репрессивного характера в отношении граждан России.

Не исключено, что с кем-то из местных высокопоставленных лиц все же удалось договориться. Правда, в данном случае такие меры являются временными — Украина это все же не та страна, ради политического реверанса перед которой местные власти решились бы терять такой источник дохода.

Тем временем, пока шли разбирательства с задержанием россиянок, выяснилась интересная деталь — в это же время представители Департамента внутренней безопасности США направили запрос в Федеральный суд Аргентины.

Дворец юстиции Аргентины (сс) Roblespepe

В частности, западных «партнеров» интересовала информация, касавшаяся расследования въезда в страну гражданок России.

Журналисты некоторых аргентинских изданий прямо отметили, что американская сторона имеет весомый повод вмешаться в данную историю — ведь благодаря аргентинскому паспорту многие россияне могут получить долгосрочную визу в США. Примечательно, что данная информация появилась спустя какое-то время после объявления об аннулировании документов отдельных граждан России.

Впрочем, вряд ли подобное означает сворачивание бизнеса с организацией родов для россиянок.

С высокой долей вероятности спустя какое-то время после показательной акции американская сторона потребует весомый процент в данной сфере услуг. Имеются в виду некоторые политические группы из числа американской элиты, имеющие бизнес-интересы в Аргентине. Они не так богаты на фоне того же Дональда Трампа и вполне могут не погнушаться потребовать свою долю в этом новом бизнесе.

Получив ее, американцы увеличат количество отказов в визах новоявленным гражданам Аргентины и дадут отмашку местным чиновникам расслабить удавку на шее бизнесменов. Ну а те, в свою очередь, утешатся, подняв цены на услуги по организации родов.