Le Monde: призыв Макрона к диалогу с Россией разозлил Зеленского

Париж, , 16:50 — REGNUM Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывели из себя Владимира Зеленского. Об этом 17 февраля пишет обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

По его словам, Макрон продолжает раздражать своих партнёров, предлагая дать России гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт.

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«Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса», — написал Рикар.

Он добавил, что эти заявления Макрона возмутили также самых решительных союзников Киева в Европе.