Париж, 17 февраля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывели из себя Владимира Зеленского. Об этом 17 февраля пишет обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, Макрон продолжает «раздражать своих партнёров», предлагая дать России гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт.

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«Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса», — написал Рикар.

Он добавил, что эти заявления Макрона возмутили также самых решительных союзников Киева в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны найти «силу и смелость» и выстроить диалог с Россией. По его мнению, без этой составляющей невозможен стабильный мир на континенте. При этом в настоящий момент диалог с Москвой невозможен, полагает французский лидер.