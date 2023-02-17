Варшава, 17 февраля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Человеческие останки были обнаружены рядом с польско-белорусской границей. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба полиции Подляского воеводства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По её информации, сейчас сотрудники оперативных служб проводят мероприятия по факту обнаружения останков тела человека в лесу около населённого пункта Черлонка Гайновского района.

Уточняется, что около останков лежала одежда и фотография молодого человека в возрасте 20-30 лет.

Кроме этого, активисты, поддерживающие мигрантов, сообщили в группе Grupa Granica в социальной сети, что в реке Свислочь были найдены тела мужчины и женщины. По их словам, сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего.

По информации СМИ, в минувшие 24 часа нелегально перейти границу из Белоруссии в Польшу пытались 68 человек, а в 2022 году таких попыток было зафиксировано порядка 1,7 тыс.