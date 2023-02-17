Глава ДНР может занимать должность неограниченное количество раз

Донецк, , 16:56 — REGNUM Согласно новой Конституции Донецкой Народной Республики, глава региона вправе занимать должность неограниченное время. Об этом рассказал РИА Новости председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что в республике действует срок избрания на должность главы ДНР — пять лет. О том, сколько раз можно занимать данный пост речи нет, сказал председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 ноября 2018 года Денис Пушилин являлся главой ДНР и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами республики. С 4 октября 2022 года он временно исполняет обязанности главы ДНР.

В сентябре 2023 года в единый день голосования в ДНР пройдут парламентские выборы и выборы главы республики.

По данным Центризбиркома России, к началу избирательной кампании ко всем территориальным и региональным избирательным комиссиям поведут закрытые каналы связи и подключат их к государственной автоматизированной системе «Выборы», необходимое оборудование уже закуплено.