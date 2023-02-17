Донецк, 17 февраля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Согласно новой Конституции Донецкой Народной Республики, глава региона вправе занимать должность неограниченное время. Об этом рассказал РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Он пояснил, что в республике действует срок избрания на должность главы ДНР — пять лет. О том, сколько раз можно занимать данный пост, речи нет, сказал председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 ноября 2018 года Денис Пушилин являлся главой ДНР и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами республики. С 4 октября 2022 года он временно исполняет обязанности главы ДНР.

В сентябре 2023 года, в Единый день голосования, в ДНР пройдут парламентские выборы и выборы главы республики.

По данным Центризбиркома России, к началу избирательной кампании ко всем территориальным и региональным избирательным комиссиям подведут закрытые каналы связи и подключат их к государственной автоматизированной системе «Выборы», необходимое оборудование уже закуплено.