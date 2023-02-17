Ветеран ВКС: на украинских самолетах летают недоученные пилоты

Москва, , 16:51 — REGNUM Значительное число действующих пилотов ВВС Украины — это «либо запасники сильно за 50, которых экстренно поставили в строй, либо курсанты», сообщил источник ИА REGNUM — отставной офицер ВКС России, попросивший не называть его имя. Он прокомментировал информацию о том, что украинская авиация несет невосполнимые потери и за время СВО потеряла почти всех опытных пилотов.

Су-25 ВВС Украины © Ministry of Defense of Ukraine

«То, что говорят о потерях ВСУ — это факт. Они очень велики, — указал источник. — Масса некрологов публикуется, причём регулярно там фигурируют, что называется, «старый, да малый»… Есть случаи, когда сбивали самолёты, на которых находились недоученные пилоты. А новых учить негде, та как основное учебное заведение ВВС Украины — Харьковский национальный университет воздушных сил им. Ивана Кожедуба — был уничтожен».

По данным сервиса Lostarmour, который осуществляет мониторинг потерь в военных конфликтах на основании данных из открытых источников, с начала российской спецоперации ВВС Украины потеряли как минимум восемь истребителей МиГ-29, шесть бомбардировщиков Су-24, восемь штурмовиков Су-25, 14 вертолётов Ми-8 и три вертолёта Ми-24. Цифры могут быть существенно выше, так как потери не всегда публикуются в Сети.

Вместе с техникой украинские ВВС потеряли и большую часть подготовленных экипажей, поэтому на самолёты, которые поставляются по линии НАТО, может не хватить лётчиков, отмечает источник.

ВСУ восполняют «выбитую» технику за счет техники советского производства, которую передают натовские страны Восточной Европы, заметил собеседник. Он упомянул передачу Словакией МиГ-29 и сообщения о возможных поставках вертолетов Ми-17В-5 из арсенала бывших ВВС Афганистана. Но вариантов для восполнения летного состава немного, указал собеседник.

«Первый вариант — это взять подготовленных лётчиков из состава (или резерва) ВВС той же Польши. В принципе «лётчик Ли Си Цын» — это известная история, почему нет, — заметил эксперт. — Второй вариант — это бывшие афганские лётчики, но о них уже с прошлого лета говорят и всё они как-то не появились. Так что можно считать это вбросом».

Наиболее вероятно, что обучение новых кадров для ВВС Украины возьмут на себя «западные партнёры», указал эксперт. «Британия прямо сказала, что будет готовить пилотов, — напомнил источник ИА REGNUM. — Та же Польша тоже может это делать, если ещё не делает. Взять тех же курсантов, которые недоучились. Дело в том, что по состоянию на 2018–2019 годы налёт у украинских курсантов 5-го курса был в районе 65-70% нормы. А у вертолётчиков 20-30% всего. Так что крайне вероятно, что какая-то программа подготовки развернута или будет развернута, например, в той же Польше».