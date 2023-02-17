Афганские талибы* запретили продажу контрацептивов
Кабул, 17 февраля 2023, 16:49 — REGNUM Продажа контрацептивов в Афганистане должна быть прекращена как одно из проявлений «западного заговора», считают представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 17 февраля британская газета The Guardian.
Радикальное движение, находящееся у власти в Афганистане, запретило продажу любых средств контрацепции в Кабуле и Мазари-Шарифе. Его представители заявляют, что раздача таких средств женщинам — заговор Запада для контроля над мусульманским населением.
Боевики «ходят от двери к двери, угрожают акушеркам и приказывают аптекам очистить свои полки от всех противозачаточных средств и лекарств», — отмечает издание.
Владельцы магазинов и аптек, где продавались противозачаточные средства, признаются, что боятся хранить их. Запрет вступил в силу с начала февраля.
Издание отмечает, что каждая из четырнадцати женщин в Афганистане умирает от причин, связанных с беременностью. В отчёте Human Rights Watch за 2021 год говорилось, что у большинства женщин нет доступа к основной информации о материнском здоровье и планировании семьи.
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