* Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 17 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Продажа контрацептивов в Афганистане должна быть прекращена как одно из проявлений «западного заговора», считают представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 17 февраля британская газета The Guardian.

U. S. Air Force Афганские женщины

Радикальное движение, находящееся у власти в Афганистане, запретило продажу любых средств контрацепции в Кабуле и Мазари-Шарифе. Его представители заявляют, что раздача таких средств женщинам — заговор Запада для контроля над мусульманским населением.

Боевики «ходят от двери к двери, угрожают акушеркам и приказывают аптекам очистить свои полки от всех противозачаточных средств и лекарств», — отмечает издание.

Владельцы магазинов и аптек, где продавались противозачаточные средства, признаются, что боятся хранить их. Запрет вступил в силу с начала февраля.

Издание отмечает, что одна из 14 женщин в Афганистане умирает от причин, связанных с беременностью. В отчёте Human Rights Watch за 2021 год говорилось, что у большинства женщин нет доступа к основной информации о материнском здоровье и планировании семьи.

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