Симферополь, 17 февраля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В Севастополе звуки стрельбы связаны с плановыми учениями, сообщил 17 февраля губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Метцель/ТАСС Михаил Развожаев

«Идет плановое выполнение упражнений по стрельбе», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в городе всё спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории — в зоне Республики Крым.