Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования России

Москва, , 16:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 февраля подписал закон об интеграции в образовательную систему страны регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

Карта России Иван Шилов (c) ИА REGNUIM

Определены нормы образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, прав обучающихся, принципов деятельности образовательных организаций и научных организаций.

Регламентированы особенности признание образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их возвращения в состав России.

Организации, ведущие образовательную деятельность в новых регионах, будут осуществлять ее по соответствующим образовательным программам на основе временной лицензии. Постоянная лицензия должна быть получена не позднее 2026 года.

Выпускникам школ новых регионов России предоставлено право поступления в вузы всех регионов страны.

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