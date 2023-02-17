Москва, 17 февраля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Правительством России одобрено предложение Министерства иностранных дел о денонсации соглашения об учреждении генерального консульства Чехии в Екатеринбурге. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Внешнеполитическому ведомству России поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.

Напомним, соглашение с Чехией заключалось в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника в рамках сокращения состава дипмиссии. Большинство сотрудников были гражданами России.