Симферополь, , 16:23 — REGNUM Одесса является законной целью для освобождения от «нацистских оккупантов». Об этом написал председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он напомнил о заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по Крыму и считает полуостров «законной целью» для Киева.

Константинов заявил, что такое заявление не является новостью поскольку США, всегда подчёркивали, что считают Крым территорией Украины.

«Потому Нуланд, как и прочие вашингтонские крокодилы, именно так, по-крокодильски, понимает суверенитет: как право страны безнаказанно убивать своих граждан. Именно исходя из этой логики, они в упор «не замечали» восьмилетнего геноцида на Донбассе, устроенного местному населению террористическим украинским государством», — написал глава крымского парламента.

Он отметил, разговоры об ударах по Крыму начинаются всегда, когда у ВСУ возникают проблемы. Так, когда «им прищемили… хвост в Артёмовске», они отвлекают внимание от надвигающейся катастрофы сообщениями о ударах по крымскому полуострову.

«Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом», — написал Константинов, напомнив, что Одесса является русским городом, который основали нашими предками, поэтому Украина к нему не имеет никакого отношения.

Он подчеркнул, что жители Одессы ждут, когда Россия поможет им избавиться от «бандеровских тварей», которые установили в этом городе свою «людоедскую» власть.

Он выказал уверенность в том, что это одна из целей спецоперации, которая будет обязательно достигнута.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд об «ударах по Крыму» лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине.