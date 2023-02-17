У Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Южно-Сахалинск, 17 февраля 2023, 16:22 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 17 февраля в районе Курильских островов. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 35 км северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг уходил на глубину 160 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в районе провинции Хатай в Турции произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков оценивается в 5,1.