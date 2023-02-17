В Таджикистане заявили о мирном урегулировании конфликта на Украине
Душанбе, 17 февраля 2023, 16:13 — REGNUM Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом 17 февраля заявил журналистам глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.
«Мы выступаем за скорейшее прекращение этих конфликтов дипломатическим и мирным путём», — сказал Мухриддин.
По его словам, у Таджикистана хорошие отношения и с Россией, которая является стратегическим партнёром, и с Украиной.
Он добавил, что Душанбе заинтересован сохранении мира и безопасности не только на территории СНГ, но и за её пределами.