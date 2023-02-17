Глава МИД Таджикистана: Душанбе выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине

Душанбе, , 16:13 — REGNUM Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом 17 февраля заявил журналистам глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выступаем за скорейшее прекращение этих конфликтов дипломатическим и мирным путём», — сказал Мухриддин.

По его словам, у Таджикистана хорошие отношения и с Россией, которая является стратегическим партнёром, и с Украиной.

Он добавил, что Душанбе заинтересован сохранении мира и безопасности не только на территории СНГ, но и за её пределами.