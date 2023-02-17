Душанбе, 17 февраля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Таджикистан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом 17 февраля заявил журналистам глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

«Мы выступаем за скорейшее прекращение этих конфликтов дипломатическим и мирным путём», — сказал Мухриддин.

По его словам, у Таджикистана хорошие отношения и с Россией, которая является его стратегическим партнёром, и с Украиной.

Он добавил, что Душанбе заинтересован в сохранении мира и безопасности не только на территории СНГ, но и за её пределами.