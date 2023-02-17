Москва, 17 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Решение УЕФА оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола является хорошим знаком. Об этом 17 февраля заявил «Спорт-Экспрессу» президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Александр Натрускин/РИА Новости Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев

«Сам факт признания со стороны УЕФА того, что это было просто нарушение всех регламентов и правил поведения — как морально-этических, так и спортивных, — это хороший факт, несмотря на то что этот процесс был долгим», — сказал Алиев.

По его словам, учитывая политическую напряжённость, решение оштрафовать украинскую федерацию является хорошим знаком того, что УЕФА соблюдает правила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на €20 тыс. за поведение болельщиков во время матча между сборными России и Украины, который прошёл 4 февраля 2022 года.