В МИД России вызвали посла Италии из-за отмены выступлений российских исполнителей

Москва, , 16:14 — REGNUM Посла Италии в Москве Джорджо Стараче 17 февраля вызвали в Министерство иностранных дел России, говорится в сообщении российского дипведомства.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Главе итальянской дипмиссии выражено недоумение в связи с отменой в Италии за последнее время выступлений некоторых российских исполнителей.

В МИД подчёркивают, что данные решения свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, идёт в разрез с заявлениями Рима о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения барьеров по национальному признаку.

Посла уведомили, что Россия открыта к диалогу в области культуры и не планирует вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, при соблюдении итальянской стороной условий равноправия и взаимности в данной сфере.

Также до дипломата довели российские оценки продолжающихся поставок Украине вооружения и техники, подготовки украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии участие народного артиста России пианиста Дениса Мацуева в 60-м Международном фортепианном фестивале, который должен пройти в Брешии и Бергамо в мае 2023 года, отменили по требованию украинского посла.