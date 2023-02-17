Москва, 17 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована за поведение болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы — 2022 между сборными России и Украины. Об этом 17 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Живуспортом.рф Мини-футбол

Отмечается, что Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (CEDB) УЕФА оштрафовала украинскую федерацию на €20 тыс. за запрещённые, оскорбительные и провокационные скандирования.

Напомним, матч прошёл 4 февраля 2022 года в Нидерландах и завершился победой сборной России со счётом 3:2. Во время игры украинские фанаты выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес соперника.