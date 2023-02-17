Москва, 17 февраля 2023, 15:59 — REGNUM Россия может ответить на нагнетание антироссийских настроений в Молдавии расширением специальной военной операции для защиты русского населения, военнослужащих России и складов с боеприпасами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Молдавия
Молдавия
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он обратил внимания на то, что новый премьер-министр республики уже отметился заявлениями о необходимости «демилитаризации» Молдавии, то есть вывода российских военных.

«В свете боевых действий на Украине вывод военнослужащих РФ, которые охраняют огромные склады с советскими боеприпасами, стал вопросом выживания для киевского режима», — рассуждает Миронов.

Склады с боеприпасами ни при каких обстоятельствах не попадут в руки неонацистов, убеждён парламентарий.

«Если возникнет такая необходимость, они будут уничтожены», — сказал Миронов.

Говоря о попытках Запада втянуть Молдавию в конфликт с Россией, парламентарий заявил, что руководство республики должно понимать: это грозит расширением зоны специальной военной операции, которую сегодня проводят ВС РФ.

«Для НАТО это будет угроза прямого столкновения с Россией, которого, как уверяют в Альянсе, там пытаются избежать. Нам есть чем остудить горячие головы в Кишеневе и Брюсселе!» — добавил Миронов.

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